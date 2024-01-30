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Nijerya'nın Benue eyaletindeki saldırılarda en az 10 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'nın Benue eyaletindeki saldırılarda en az 10 kişi öldü

Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve bölgedeki birçok kişiden haber alınamıyor. Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele etmektedir.

Nijerya\'nın Benue eyaletindeki saldırılarda en az 10 kişi öldü
30.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:57
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Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Agatu bölge yetkilisi Godwin Edoh, silahlı kişilerin Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Edoh, saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıların ardından bölgedeki çok sayıda kişiden de haber alınamadığı bilgisini paylaşan Edoh, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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