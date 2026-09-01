Nijerya'nın Kano kentinde geleneksel Takutaha etkinliği binlerce kişinin katılımıyla Dala Tepesi'nde kutlandı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde, Hz. Muhammed'in doğumunun 7. gününü simgeleyen geleneksel dini ve kültürel "Takutaha" etkinliği, bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Takutaha kapsamında Kano halkı, geleneksel kıyafetleriyle bir araya geldi.

İlahilerin ve şiirlerin okunduğu etkinliklerde, katılımcılar geleneksel yürüyüşler gerçekleştirirken, atlı geçişler de kutlamalara renk kattı.

Etkinliğin en önemli bölümlerinden birini de katılımcıların Kano'nun simge noktalarından Dala Tepesi'ne yaptığı yürüyüş oluşturdu.

Etkinliğe katılan Alhaji Balarabe Jafaru, AA muhabirine, Takutaha'nın Kano halkı için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Bugünün kendileri için çok önemli ve mutlu bir gün olduğunu belirten Jafaru, "Bugün Peygamber Efendimizin doğumunun 7. günü dolayısıyla burada toplandık. Bu etkinlik Nijerya'da ve özellikle Kano'da yıllardır kutlanıyor. Kano halkı için bugün çok önemli. Biz burada Peygamber sevgisi için bulunuyoruz." diye konuştu.

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf da yaptığı açıklamada, Takutaha'nın, birlik ve beraberliği güçlendiren, halkın Hz. Muhammed'e olan sevgisini yansıtan önemli bir dini ve kültürel gelenek olduğunu ifade etti.

Yusuf, kutlamaların Kano'nun zengin İslami mirasının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiğini kaydederek, nesiller boyunca dini ve kültürel geleneklerin yaşatıldığını söyledi.

Müslümanlara, bu özel gün vesilesiyle Hz. Muhammed'in öğretilerine bağlılıklarını yeniden gözden geçirme çağrısında bulunan Yusuf, özellikle barış, merhamet, hoşgörü, adalet ve farklı kesimlerin barış içinde bir arada yaşamasına ilişkin mesajların önemine dikkati çekti.

Takutaha, İslami geleneklerin yanı sıra ülkenin kuzeyinde yaşayan topluluğun kültürünün köklü unsurlarını da yansıtan ve Kano'nun önemli dini ve kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Kano'da her yıl büyük katılımla düzenlenen Takutaha, dini yönünün yanı sıra geleneksel kıyafetleri, atlı geçişleri ve kültürel etkinlikleriyle bölgenin köklü mirasını yaşatmaya devam ediyor.