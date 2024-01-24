 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı: 8 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından Plateau Valisi Caleb Mutfwang, Mangu bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti. Plateau eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleşiyor.

Nijerya\'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı: 8 Ölü
24.01.2024 - 15:28,
Abone Ol

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca çok sayıda ev kundaklandı.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırının ardından Mangu bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Plateau eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak silahlı kişilerin 25 Aralık'ta Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sokağa Çıkma Yasağı, Nijerya, Plateau, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı: 8 Ölü - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:25:58. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı: 8 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement