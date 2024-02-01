 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'nın Zamfara eyaleti, terörle mücadele için sivil gönüllülere başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaleti, terörle mücadele için sivil gönüllülere başvurdu

Nijerya\'nın Zamfara eyaleti, terörle mücadele için sivil gönüllülere başvurdu

Nijerya'nın Zamfara eyaleti, Boko Haram teröristleri ve silahlı çete üyeleriyle mücadele için sivil gönüllülere başvurdu. Eyalet valisi, 4 bin 200 gönüllünün teröristler ve çetelerle mücadele edeceklerini belirtti.

01.02.2024 00:10
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaleti hükümeti, artan güvensizlik ortamında Boko Haram teröristleri ve silahlı çete üyeleriyle mücadele için sivil gönüllülere yöneldi.

Zamfara Eyalet Valisi Dauda Lawan, yaptığı açıklamada, eyalette güvenlik sorununun artmasının terörle mücadele ve silahlı çetelere yönelik operasyonlara sivillerin katılımını teşvik ettiğini belirtti.

Lawan, teröristler ve silahlı çete üyeleriyle mücadele için kurulan "Toplum Koruma Görevlileri" grubuna 4 bin 200 sivil gönüllünün başvuru yaptığını kaydetti.

Bu kişilerin çeşitli bölgelerden gelen gönüllü gençlerden oluştuğunu aktaran Lawan, gönüllülerin teröristler, silahlı çete üyeleri ve suç unsurlarıyla mücadele eden güvenlik birimlerine destek olacaklarını söyledi.

Lawan, gönüllülere eğitim, ekipman ve belirli miktarda ücret verileceğini ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyinde terör ve silahlı çete üyeleri saldırıları ile fidye için adam kaçırma gibi güvenlik tehditleri son iki yılda artış gösterdi.

Ülkenin kuzeyinde son iki yılda 10 binden fazla kişinin ya öldürüldüğü ya da fidye için kaçırıldığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Boko Haram, Nijerya, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Zamfara eyaleti, terörle mücadele için sivil gönüllülere başvurdu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 01:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'nın Zamfara eyaleti, terörle mücadele için sivil gönüllülere başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement