Nijerya\'nın Zamfara eyaleti, terörle mücadele için sivil gönüllülere başvurdu

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Nijerya'nın Zamfara eyaleti hükümeti, artan güvensizlik ortamında Boko Haram teröristleri ve silahlı çete üyeleriyle mücadele için sivil gönüllülere yöneldi.

Zamfara Eyalet Valisi Dauda Lawan, yaptığı açıklamada, eyalette güvenlik sorununun artmasının terörle mücadele ve silahlı çetelere yönelik operasyonlara sivillerin katılımını teşvik ettiğini belirtti.

Lawan, teröristler ve silahlı çete üyeleriyle mücadele için kurulan "Toplum Koruma Görevlileri" grubuna 4 bin 200 sivil gönüllünün başvuru yaptığını kaydetti.

Bu kişilerin çeşitli bölgelerden gelen gönüllü gençlerden oluştuğunu aktaran Lawan, gönüllülerin teröristler, silahlı çete üyeleri ve suç unsurlarıyla mücadele eden güvenlik birimlerine destek olacaklarını söyledi.

Lawan, gönüllülere eğitim, ekipman ve belirli miktarda ücret verileceğini ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyinde terör ve silahlı çete üyeleri saldırıları ile fidye için adam kaçırma gibi güvenlik tehditleri son iki yılda artış gösterdi.

Ülkenin kuzeyinde son iki yılda 10 binden fazla kişinin ya öldürüldüğü ya da fidye için kaçırıldığı öne sürüldü.