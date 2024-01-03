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Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 6 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Bungudu bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca çok sayıda kişi kaçırıldı. Son zamanlarda ülkede silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırıları artmış durumda. Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek miktarda fidye talep ediyor.

Nijerya\'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 6 Ölü
03.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:22
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Bungudu bölgesine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya'da ayrıca insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 6 Ölü - Son Dakika
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