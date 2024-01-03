Nijerya\'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Bungudu bölgesine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya'da ayrıca insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.