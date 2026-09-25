Nijerya, NSCDC nezaretinde ölen 37 kişi için soruşturma başlattı - Son Dakika
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Nijerya, NSCDC nezaretinde ölen 37 kişi için soruşturma başlattı

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Nijerya'nın Niger eyaletinde yasa dışı madencilik şüphesiyle gözaltına alınan 67 kişiden 37'si 18 Eylül'de NSCDC nezaretinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yakınları kötü muamele iddiasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Tinubu kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve 18 Eylül'de nezarette hayatını kaybeden 37 kişinin yakınları, güvenlik görevlilerinin şüphelilere kötü muamelede bulunduğunu iddia etti.

Niger eyaletinin başkenti Minna'da Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliğinin (NSCDC) tesisinde tutulan 67 kişiden 37'sinin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Nijer Valisi Umar Bago, yaptığı açıklamada, 37 kişinin tek bir hücrede tutulmaları nedeniyle havasızlıktan ölmüş olabileceklerini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ise AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, gözaltındaki aile üyelerinin fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Ölen Usman Whalid'in babası Saba Usman, "Oğlumun vücudundaki yaraları gösteren fotoğraf ve videolar elimde. Gördüklerime dayanarak gözaltında işkence sonucu öldürüldüğüne inanıyorum." dedi.

Hayatını kaybedenlerden Lawan Mohammed'in babası da oğlunun gözaltında ciddi fiziksel yaralar aldığını belirterek hükümetten adaletin sağlanmasını istedi.

Mohammed, oğluna kahvaltı götürmek için ertesi gün tesise gittiğinde oğlunun başının şişmiş olduğunu ve vücudunda başka ciddi yaralar bulunduğunu ifade etti.

Hükümet kapsamlı soruşturma başlattı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, olayla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütülmesi talimatı verdi.

Tinubu, yasa dışı madencilikle suçlanan kişilerin devlet gözetiminde bulundukları süre boyunca yaşam, insan onuru ve insani muamele görme haklarının bulunduğunu belirtti.

Olayla bağlantılı NSCDC yetkilileri görevden uzaklaştırılırken ölümlerin nedenlerini araştırmak üzere hukuk, güvenlik, madencilik ve sağlık sektörlerinden uzmanların yer aldığı 10 kişilik komite oluşturuldu.

İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, soruşturma kapsamında delilleri yok etmeye veya gizlemeye çalışan, tanıkları tehdit eden ya da soruşturmayı engelleyen kişilerin gerekli yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Nijerya Barolar Birliği Başkanı Oyinkansola Badejo-Okusanya da devlet gözetimindeki 37 kişinin hayatını kaybetmesini "son derece ciddi" bir mesele olarak nitelendirdi.

Öte yandan hükümet, yasa dışı madencilik yaptığı tespit edilen kişilerin kanunları ihlal etmeleri halinde sorumlu tutulması gerektiğini belirtiyor.

Olay, Nijerya'daki gözaltı merkezlerinin koşulları ve devlet gözetimindeki şüphelilere yönelik muamele konusunda tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: AA
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