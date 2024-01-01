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Nijerya Ordusu, 2023'te 6.880 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, 2023'te 6.880 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ülkede son bir yılda ordunun silahlı çeteler ve teröristlerle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini açıkladı. Buba, 2023'te yapılan operasyonlarda 6.880 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 6.970 kişinin ise yakalandığını belirtti. Ayrıca, 3.320 silah ve önemli mühimmat ele geçirildi ve 4.488 sivil rehin alındıktan sonra kurtarıldı. Buba, terörizm, silahlı saldırılar, adam kaçırma, petrol hırsızlığı, ayrılıkçı kışkırtmalar ve çiftçi-çoban çatışmalarının 2023'teki başlıca güvenlik tehditleri olduğunu ifade etti.

Nijerya Ordusu, 2023\'te 6.880 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
01.01.2024 - 16:25,
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Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da ordunun, 2023'te 6 bin 880 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ülkede son bir yılda silahlı çeteler ve teröristlerle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Buba, geçen yıl ordunun, ülke genelinde yaptığı operasyonlarda 6 bin 880 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Operasyonlarda 6 bin 970 terörist ve silahlı çete üyesinin de yakalandığını dile getiren Buba, 3 bin 320 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

2023'de silahlı çetelerle teröristlerin rehin aldığı 4 bin 488 sivilin de kurtarıldığını ifade eden Buba, 2023'deki başlıca güvenlik tehditlerinin terörizm, silahlı saldırılar, adam kaçırma, petrol hırsızlığı, ayrılıkçı kışkırtmalar ve çiftçi-çoban çatışmaları olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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