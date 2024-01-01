Nijerya Ordusu, 2023\'te 6.880 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da ordunun, 2023'te 6 bin 880 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ülkede son bir yılda silahlı çeteler ve teröristlerle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Buba, geçen yıl ordunun, ülke genelinde yaptığı operasyonlarda 6 bin 880 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Operasyonlarda 6 bin 970 terörist ve silahlı çete üyesinin de yakalandığını dile getiren Buba, 3 bin 320 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

2023'de silahlı çetelerle teröristlerin rehin aldığı 4 bin 488 sivilin de kurtarıldığını ifade eden Buba, 2023'deki başlıca güvenlik tehditlerinin terörizm, silahlı saldırılar, adam kaçırma, petrol hırsızlığı, ayrılıkçı kışkırtmalar ve çiftçi-çoban çatışmaları olduğunu ifade etti.