Nijerya Ordusu Boko Haram Rehineleri Kurtardı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram üyelerinin rehin aldığı 47 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Komutan Vekili Mohammed Musa, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Kangarwa bölgesinde ISWAP'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Musa, operasyonda teröristlerin rehin aldığı aralarında çocukların da bulunduğu 47 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü aktaran Musa, teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.
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