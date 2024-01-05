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Nijerya Ordusu Katsina ve Zamfara'da 10 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Nijerya Ordusu Katsina ve Zamfara'da 10 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusu, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 teröristi etkisiz hale getirdi. Ülkenin kuzey bölgesinde yürütülen 'Hadarin Daji Operasyonu' kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 çocuk ve 5 kadın da kurtarıldı. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya Ordusu Katsina ve Zamfara\'da 10 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
05.01.2024 - 00:37,
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Nijerya ordusu, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ülkenin kuzey bölgesinde yürütülen "Hadarin Daji Operasyonu" sözcüsü İbrahim Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun Katsina ve Zamfara eyaletlerinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 10 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Yahaya, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Yahaya, operasyonlarda 4 çocuk ve 5 kadının kurtarıldığını aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya Ordusu Katsina ve Zamfara'da 10 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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