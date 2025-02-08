Nijerya Ordusu'ndan Terör Operasyonu

Güncel

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ordunun, ülkenin Borno eyaletinde 30 Ocak-7 Şubat tarihlerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 27 teröristin öldürüldüğü, 85 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Operasyonlarda teröristlerin fidye için rehin aldığı 44 sivilin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.