Nijerya Özel Kuvvetleri Türkiye'de Eğitim Alacak

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, ülkesindeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında 200 kişilik Nijerya Özel Kuvvetler birliğinin Türkiye'de eğitim alacağını bildirdi.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında açıklamalarda bulundu.

Musa, Türkiye'de eğitim almak üzere 200 kişilik Nijerya Özel Kuvvetler birliğinin derhal konuşlandırılması konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığını belirtti.

Türkiye'nin, Nijerya Özel Kuvvetleri mensupları için eğitim kotası ayırdığını aktaran Musa, "Bu personeli Nijerya'ya döner dönmez görevlendireceğim. (Türkiye-Nijerya) Çok şey yapmaya devam edeceğiz. Tatbikatlar düzenlenecek, savunmanın pek çok alanında birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Musa, Nijerya ve Türkiye'nin ayrıca savunma teçhizatı üretimi ve askeri teknoloji transferi konusunda işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Türkiye'nin askeri teçhizat üretimine işaret eden Musa, bu ortaklığın ülkesindeki güvenlik sorunlarıyla mücadelede yardımcı olacağını kaydetti.