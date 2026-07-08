Nijerya Senatosu'ndan Güney Afrika'ya Tepki

Nijerya Senatosunda, Nijeryalılara yönelik yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edildi.

Nijerya Senatosu, Güney Afrika'da Nijeryalılara yönelik saldırıları görüştü.

Toplantıda, Nijeryalılara yönelik saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edildi.

Önergede, Nijeryalılara yönelik tehdit ve saldırı iddialarına dikkati çekilerek, Güney Afrika yönetiminden Nijeryalıların güvenliğine ilişkin yazılı güvence alınması ve sorumluların yargılanması talep edildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden, yaralanan, yerinden edilen veya zarar gören Nijeryalıların kayıt altına alınarak hukuki süreç ve tazminat girişimlerinin başlatılması çağrısında bulunulan önergede, Afrika Birliği ve diğer Afrika ülkeleriyle işbirliği içinde kıta genelinde yabancı düşmanı saldırıları önlemeye yönelik erken uyarı ve hesap verebilirlik mekanizması oluşturulması da istendi.

Görüşmeler sırasında bazı senatörler, saldırıların sürmesi halinde Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve bu ülke şirketlerine yaptırım uygulanmasını istedi.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar artmıştı.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye ederken, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Güney Afrika'da nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.