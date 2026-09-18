Nijerya Taraba'da maden ocağı göçtü, en az 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Taraba eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Taraba eyaletine bağlı Mayo-Kam bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Taraba Polis Sözcüsü Victor Msherizar, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da devam eden kaçak madencilik faaliyetleri, hem doğaya zarar veriyor hem de ölümlere neden oluyor.