Nijerya ve Çin'den 1,2 Milyar Dolar Anlaşma

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Nijerya ve Çin, alüminyum üretim tesisinin yenilenmesi için 1,2 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Louis İbah, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Alüminyum İzabe Şirketi ile Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Şirketi arasında işbirliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

İbah, 1,2 milyar dolar tutarındaki anlaşmanın Nijerya ile Çin arasında alüminyum üretimi için önem taşıyan bir tesisin yenilenmesini öngördüğünü belirtti.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Epkerikpe Ekpo ise imzalanan anlaşmanın, daha önce verimli bir şekilde çalışan tesisin yeniden canlandırılması yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ekpo, tesisin yılda yaklaşık 300 bin ton alüminyum üretme kapasitesine sahip olacağını ifade etti.