Nijerya ve Fransa'dan 300 Milyon Avroluk Ortaklık - Son Dakika
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Nijerya ve Fransa'dan 300 Milyon Avroluk Ortaklık

Nijerya ve Fransa, güvenlik ve enerji gibi alanlarda ortaklık için 300 milyon avroluk anlaşma imzaladı.

29.11.2024 23:48
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Nijerya ve Fransa arasında güvenlik, sağlık, ulaşım, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım gibi ekonominin kilit sektörlerini geliştirmek üzere 300 milyon avroluk bir kalkınma ortaklığına imza atıldı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasında kalkınma ortaklığı konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya, Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun ile Fransa Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanı Antoine Armand imza attı.

Bakan Edun, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu ortaklığın mali desteğin ötesine geçtiğini belirtti.

Edun anlaşmanın, kalkınmayı teşvik eden ve sağlam, sürdürülebilir sistemler inşa etmekle ilgili olduğunu bunun yanı sıra uluslararası ortakların Nijerya'nın ekonomik reformlarının ilerlemesine olan güvenini yansıttığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya ve Fransa'dan 300 Milyon Avroluk Ortaklık - Son Dakika

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