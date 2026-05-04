Nijerya'da hava operasyonu: Çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirildi

04.05.2026 01:37
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun istihbarat üzerine Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesindeki Dan-Aji Ormanı'nda silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Ejodame, operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Operasyonda çetelerin kilit yapılarının yok edildiğine işaret eden Ejodame, çete üyelerine önemli kayıplar verdirildiğini kaydetti.

Nijerya uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde hem silahlı çetelerin hem de terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

