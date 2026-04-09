Nijeryalı Doktorlar Grevi Askıya Aldı
Nijeryalı Doktorlar Grevi Askıya Aldı

09.04.2026 00:55
Nijerya'da doktorlar, hükümetle yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanması üzerine grevi askıya aldı.

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin daha önce varılan anlaşmalar kapsamında yürürlüğe koyması beklenen düzenlemeleri şimdilik rafa kaldırması üzerine başlattıkları grevi askıya aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği'nden (NARD) yapılan açıklamada, federal hükümetle yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasının ardından başlatılan süresiz grev kararının askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, birliğin Ulusal Yürütme Konseyi'nin (NEC) acil toplantısında hükümet temsilcileriyle yürütülen müzakerelerin değerlendirildiği ve diyalog sürecinin sürdürülmesi yönünde karar alındığı bildirildi.

NARD'ın açıklamasında, hükümete taleplerin karşılanması için iki haftalık süre tanındığı belirtilerek, bu süre içinde somut adımlar atılmaması halinde grevin yeniden başlatılabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Devam eden üst düzey girişimler ve sağlanan ilerleme dikkate alınarak, daha önce ilan edilen süresiz ve kapsamlı grev askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar ile hükümet arasında maaş ödemeleri, yetersiz risk tazminatları ve çalışma koşulları gibi konular nedeniyle sık sık anlaşmazlık yaşanıyor.

Söz konusu sorunlar, ülkede sağlık sektöründe beyin göçünü artırırken çok sayıda doktorun yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk etmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijeryalı Doktorlar Grevi Askıya Aldı - Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
SON DAKİKA: Nijeryalı Doktorlar Grevi Askıya Aldı - Son Dakika
