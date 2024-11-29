Nijeryalı Sanatçılar Türkiye Büyükelçiliği\'nde Sergi Açtı

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijeryalı 4 genç sanatçının resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Başkent Abuja'da bulunan Windsor Gallery ile işbirliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen "Futura: Beyond The Surface" adlı resim sergisine, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile sanatseverler katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın Türkiye ile Nijerya arasında kültürel diyaloğu güçlendiren önemli bir köprü olduğunu belirtti.

Türk Büyükelçiliğinin politik ilişkilerin ötesine geçerek iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini artırmayı hedeflediğine işaret eden Bayraktar, "Bu akşam geleneksel diplomasiye küçük bir ara veriyoruz. Amacımız, sanat aracılığıyla kültürel bağlarımızı daha da derinleştirmek ve sınırların ötesinde bir bağlantı kurmak." dedi.

Bu yetenekli sanatçıların çalışmalarını ilk elden deneyimleme fırsatı bulduğunu kaydeden Bayraktar, katılımcıların eserlerden büyüleneceklerinden emin olduğunu söyledi.

Büyükelçi, sanatçılara başarılar diledi ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türkiye ve Nijerya arasındaki kültürel bağların derinleşmesine katkı sunmayı amaçlayan sergide, Nijeryalı genç sanatçılar Moyosore Jolaolu, Tochukwu Orazulike, Stanley Ugonabo ve Isaac Oluwatope'nin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.