Nikah salonlarında '24.04.2024' yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nikah salonlarında '24.04.2024' yoğunluğu

Bolu'da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyenler '24.04.2024' tarihinde nikah salonlarına akın etti. Bolu Belediyesi'nde bu özel günde 20'nin üzerinde çift dünya evine girdi.

24.04.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nikah salonlarında "24.04.2024" yoğunluğu

BOLU - Bolu'da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyenler "24.04.2024" tarihinde nikah salonlarına akın etti. Bolu Belediyesi'nde bu özel günde 20'nin üzerinde çift dünya evine girdi.

Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimler 24.04.2024'ü gösterdiğinde nikah dairelerine akın etti. Bolu'da aylar öncesinden randevu alan 20'nin üzerinde çiftin nikahı kıyıldı. Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.

Gün içerisinde nikah kıymaya gelen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "Her yıl olduğu gibi bu yılda önemli günlerde tarihlerin denk geldiği günlerde nikahlarımız fazla oluyor. Bugün de 24.04.2024 tarihi olması sebebiyle çok sayıda çiftimiz geldi bize müracaat ettiler. Herhalde damatlarımız evlilik yıldönümlerini unutuyor olsa gerek ki özellikle bugünü tercih ediyorlar. Bugün de yarım saatte bir şekilde gün boyu 20'nin üzerinde nikah kıydık" dedi.

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Dünya, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikah salonlarında '24.04.2024' yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 18:55:37. #1.12#
SON DAKİKA: Nikah salonlarında '24.04.2024' yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement