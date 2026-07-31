Nikaragua, Almanya'ya Davasını Açtı

Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği ve Almanya'nın buna siyasi, mali ve askeri destek verdiği iddiasıyla Almanya aleyhine açtığı davada, Almanya'nın yaptığı ön itirazlara ilişkin duruşmalar 7-10 Eylül'de görülecek.

Uluslararası Adalet Divanından (UAD) yapılan açıklamada, Almanya'nın davaya ilişkin ön itirazlarının ele alınacağı halka açık duruşmaların 7-10 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, Almanya 7 Eylül'de ilk tur, 9 Eylül'de ise ikinci tur savunmasını sunacak. Nikaragua da 8 Eylül'de ilk tur, 10 Eylül'de ise ikinci tur sözlü beyanlarını Divana iletecek.

Nikaragua'nın 1 Mart 2024'te Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı UAD'de Almanya aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolleri ile uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Nikaragua'nın Almanya'yı, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlaması ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonları keserek "soykırımın işlenmesini kolaylaştırmakla ve her durumda bunu önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmemekle" suçladığı belirtildi.

UAD, Nikaragua'nın, davanın esasına ilişkin karar verilene kadar Almanya'nın "Gazze Şeridi'nde devam eden muhtemel soykırıma ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine katılımına" ilişkin geçici tedbir kararı alınması talebini daha önce reddetmişti.