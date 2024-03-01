Nikaragua, Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçladı

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı
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Kahramanmaraş'ta park halindeki hurda araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki hurda otomobilde bilinmeyen nedenlerden ötürü yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü. Daha önce kazada hurdaya ayrılan otomobil, yangın sonrası adeta küle döndü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda yaralanan babaanne ve torunu hastaneye kaldırıldı.
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