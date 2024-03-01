Nikaragua, Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçladı - Son Dakika
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Nikaragua, Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçladı

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı. Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor ve adaletin sağlanması için adımlar atıyor.

01.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
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Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı

Kaynak: AA

Nikaragua, Almanya, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikaragua, Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçladı - Son Dakika

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