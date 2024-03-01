Nikaragua, Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçladı

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.