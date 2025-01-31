Nikaragua'da Ortega'ya Yeni Yetkiler

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MEXICO Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya geniş kapsamlı yetkiler veren anayasa değişikliği kabul edildi.

Nikaragua'da Ortega'nın Sandinista Partisinin kontrolündeki kongre, mevcut başkanın yetkilerini artıran anayasa değişikliği teklifini onayladı.

Bu değişiklik kapsamında Ortega'nın başkan yardımcısı olan eşi Rosario Murillo, "eş başkanlık" görevine getirildi.

Ayrıca, değişiklikle Nikaragua'da devlet başkanlığı görev süresi 5 yıldan 6 yıla çıkarılırken Ortega'ya dilediği sayıda başkan yardımcısı atama yetkisi tanındı.

Devlet medyasının Instagram sayfasında yayımlanan ses kaydında Murillo, reformun "halkın başkanı modelini ve doğrudan demokrasi modelini güçlendirdiğini" iddia etti.

Nikaragua'da neler oluyor?

Nikaragua'da 2018'den bu yana aralarında muhalifler, dini liderler ve gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınıyor.

Muhaliflere baskı yapmakla suçlanan Ortega hükümeti, 2018'den bu yana çoğu dini olmak üzere 5 binden fazla sivil toplum kuruluşunu kapatmış, binlerce kişiyi sürgüne zorlamıştı.

Bu kapsamda yüzlerce kişi, Nikaragua vatandaşlığından çıkarılmış, mal varlıklarına el konulmuştu.