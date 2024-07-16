Niksar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Program kapsamında Niksar Kaymakamlığı önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla belediye önüne kadar yürüdü.

Burada 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dua edildi.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla bölücü terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Türk milletinin varlığını, istikbalini ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlere rahmet dileyen Tepebaşı, gazilere de şükranlarını iletti.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi.

Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi ve ilahi dinletisi ile son buldu.