Tokat'ın Niksar ilçesinde 29,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye- Akkuş çevre yolunda durdurdukları araçta 7 litre sahte içki buldu.
Polis ekipleri, F.Ç'nin (56) Niksar'daki ikametinde yaptıkları aramada ise 22,5 litre sahte içki ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da 29,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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