Niksar'da Araç Devrildi: 3 Yaralı
Niksar'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.E.B.G. idaresindeki 52 ADA 561 plakalı hafif ticari araç, 50. Yıl Mahallesi Mezbaha Sokak'ta, Niksar Belediyesine ait kum ocağı civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü S.E.B.G. ile araçta bulunan E.N.D. ve Z.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Araç Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?