Niksar’da dün akşam yaşanan trafik kazasından acı haber geldi. Kazada kızını kaybeden anne Esra Ablak ile aynı araçta bulunan Meryem Baş, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, 18 Kasım akşamı Tokat-Niksar kara yolunun Dönekse mevkiinde meydana geldi. B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil ile M.A. (35) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Meryem Baş (49), Esra Ablak (27) ve çocukları Y.E.A. (4), B.N.A. (5) ve Zehra Evra Ablak (2) yaralandı. Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Zehra Evra Ablak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNE VE KIZI AYNI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Esra Ablak ile Meryem Baş da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Meryem Baş’ın Tokat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Esra Ablak ile kızı Zehra Evra Ablak’ın cenazelerinin Ordu’nun Akkuş ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.