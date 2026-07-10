Niksar'da Nitelikli Yağma Operasyonu - Son Dakika
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Niksar'da Nitelikli Yağma Operasyonu

Niksar\'da Nitelikli Yağma Operasyonu
10.07.2026 21:22
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Tokat'ın Niksar'ında 4 şüpheli, nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçede esnaflık yapan bir kişiden birçok kez tehditle para alındığı şikayeti üzerine çalışma başlatan Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, M.C.K. (25), R.T. (28), B.K. (19) ve E.Y'yi (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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