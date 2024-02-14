Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesindeki cami inşaatını inceledi - Son Dakika
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Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesindeki cami inşaatını inceledi

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesindeki cami inşaatını inceledi

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden Danışment Melik Ahmet Gazi Camisi'nin inşaatını inceledi. İnşaatı sürmekte olan cami, 150 kişinin ibadet yapabileceği kapasiteye sahip olacak. Kaymakam Çeçen, İlçe Müftüsü İlhami Şahin ile birlikte cami inşaatında incelemede bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

14.02.2024 14:25
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Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden cami inşaatını inceledi.

Beldede, 150 kişinin ibadet yapabileceği Danışment Melik Ahmet Gazi Camisi'nin inşaatı sürüyor.

Kaymakam Çeçen, İlçe Müftüsü İlhami Şahin ile cami inşaatında incelemede bulundu.

İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çeçen, çalışanlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA

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