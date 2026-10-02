Niksar Kaymakamı Perçi, yapımı bitmek üzere olan bakımevi ve jandarma binasını gezdi

Niksar Kaymakamı Perçi, yapımı bitmek üzere olan bakımevi ve jandarma binasını gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen İl Özel İdaresi Niksar Bakımevi ve İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasını inceledi. Perçi, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Arslan'dan bilgi alıp jandarma hizmet binasının inşaat alanını gezdi.
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı tamamlanma aşamasına gelen İl Özel İdaresi Niksar Bakımevi ile İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret eden Perçi, yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında İlçe Özel İdare Müdürü Recep Arslan'dan bilgi aldı.
Perçi, daha sonra yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının inşaat alanını gezdi.
Kaymakam Perçi, inşaatın mevcut durumu, tamamlanma süreci ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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