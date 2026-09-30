Nil Özalp, belge bulundurma iddiası üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alındı - Son Dakika
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Nil Özalp, belge bulundurma iddiası üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturması kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp'in, Muhammet Yarız'a ait belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldığı, evinde polis ekiplerince arama yapıldığı öğrenildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Özalp'in evinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şarkıcı Nil Özalp'in, Muhammet Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin bugün gözaltına alınan Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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