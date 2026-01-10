Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Minik İpek'in Davetini Geri Çevirmedi - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Minik İpek'in Davetini Geri Çevirmedi

10.01.2026 10:54  Güncelleme: 12:42
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilkokul öğrencisi İpek Altınel'in daveti üzerine Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüsü'ne ziyarette bulundu. Öğrencilerin su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarını destekleyen Özdemir, bir su damlası resmi çizdi ve iklim krizi hakkında bilgi verdi.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilkokul öğrencisi İpek Altınel'in daveti üzerine öğrenciyi okulunda ziyaret etti. Öğrencilerin su kaynaklarının korunması için yürüttüğü çalışmalara destek veren Başkan Şadi Özdemir, farkındalık sergisi için su damlası resmi çizdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, daha önce katıldığı bir etkinlikte karşılaştığı ve kendisini okuluna davet eden Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüsü ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Altınel'in isteğini geri çevirmeyerek okula bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kampüs girişinde İpek Altınel, İlkokul Başkanı Ceren Eski ve Ortaokul Başkanı Doruk Akdağ tarafından çiçeklerle karşılanan Şadi Özdemir, öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyarette Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüs Müdürü Fatih Arslantürk, öğretmenler ve idarecilerle de bir araya gelen Şadi Özdemir, okulda yürütülen sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretteki konulardan biri, küresel bir sorun haline gelen su kaynaklarının azalması ve kuraklık oldu. Öğrencilerin bu konuda yürüttüğü farkındalık çalışmalarını dinleyen Şadi Özdemir, projeye somut bir katkıda da bulundu. Yıl sonunda Bursa protokolünün ve mülki amirlerin çizimlerinin yer alacağı özel sergi için tuvalin başına geçen Özdemir, bir su damlası resmetti.

"Su hayattır; su olmazsa hayat olmaz"

Öğrencilere doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda tavsiyelerde bulunan Şadi Özdemir, yaklaşan iklim krizine dikkat çekti.  Özdemir, "Dünyada ciddi bir gıda krizi riski var. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile birlikte su sorunu daha da öne çıkacak. Bu nedenle suyu tüketirken çok tasarruflu olmalıyız. Çünkü su hayattır; su olmazsa hayat olmaz. Biz Nilüferliler olarak hem insana hem hayvana hem de doğaya saygılı bir anlayışı benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın devamında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Özdemir, çocukların yerel yönetimle ilgili sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Gençlere derslerine odaklanmaları ve mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunan Özdemir, öğrencileri Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün maçlarını izlemeye davet etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Minik İpek'in Davetini Geri Çevirmedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Minik İpek'in Davetini Geri Çevirmedi - Son Dakika
