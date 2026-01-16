Nilüfer Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde 7 Bin 500 Paket Kandil Simidi İkramı

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla geleneksel kandil simidi ikramını bu yıl da sürdürdü. Kentin 15 farklı noktasında gerçekleştirilen dağıtımlarda, 7 bin 500 paket kandil simidi vatandaşlara ulaştırıldı.

Nilüfer Belediyesi, özel günlerde sürdürdüğü dayanışma ve paylaşma geleneğini, Miraç Kandili'nde de devam ettirdi. Manevi iklimin yoğun hissedildiği bu özel gecede, Nilüfer'in merkez ve kırsal mahallelerinde yatsı namazı sonrası eş zamanlı olarak kandil simidi dağıtımı yapıldı.

Belediye ekipleri; Altınşehir, Yüzüncüyıl, Ertuğrul, Kurtuluş, Kızılcıklı, Kayapa, 30 Ağustos, Cumhuriyet, Ataevler, Esentepe, İhsaniye, Üçevler, Çalı, Yaylacık ve Alaaddinbey mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplamda 7 bin 500 paket kandil simidinin dağıtıldığı etkinliklerde, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de yer alarak, vatandaşların kandilini kutladı ve bu anlamlı gecenin bereketini paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, bu özel günde çalışanlarını da unutmadı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen dağıtımlarda personelin kandili kutlandı. Buradaki dağıtımlarda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz katılarak, personelle bir araya geldi.