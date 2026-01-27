Nilüfer Belediyesi Personeline "Temel Afet Bilinci" Eğitimi

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, personelinin afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve AKUT Vakfı iş birliğiyle "Temel Afet Bilinçlendirme" eğitimi düzenledi.

Nilüfer Belediyesi, olası afetlere karşı kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve personelini bilinçlendirmek amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi organizasyonunda, TBB iş birliğiyle belediye personeline yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen "Temel Afet Bilinçlendirme" eğitimine belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda personel katıldı.

Etkinlikte, alanında uzman AKUT Vakfı eğitmenleri bilgilendirmelerde bulundu. Eğitimde; deprem, yangın ve sel gibi afet türleri öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış modelleri ve afet sonrasındaki ilk müdahale süreçleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitime katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, afet bilincinin kurum kültürü haline gelmesinin önemine değindi. Karagöz, afetlere dirençli bir kent oluşturmanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayarak, "Coğrafyamızın bir gerçeği olan afetlere karşı hazırlıklı olmak, bizim için bir tercih değil hayati bir zorunluluktur. Çalışma arkadaşlarımızın, olası bir afet anında panik yapmadan, hem kendisini hem de çevresini koruyacak doğru bilgiye sahip olmasını çok önemsiyoruz. Personelimizin yetkinliğini artıracak bu tür bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.