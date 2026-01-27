Nilüfer Belediyesi Personeline "Temel Afet Bilinci" Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediyesi Personeline "Temel Afet Bilinci" Eğitimi

27.01.2026 12:24  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, personelinin afetlere karşı hazırlıklılığını artırmak amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ve AKUT Vakfı iş birliğiyle 'Temel Afet Bilinçlendirme' eğitimi düzenledi. Eğitimde, deprem, yangın ve sel gibi afet türlerine yönelik önlemler ve ilk müdahale süreçleri anlatıldı.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, personelinin afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve AKUT Vakfı iş birliğiyle "Temel Afet Bilinçlendirme" eğitimi düzenledi.

Nilüfer Belediyesi, olası afetlere karşı kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve personelini bilinçlendirmek amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi organizasyonunda, TBB iş birliğiyle belediye personeline yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen "Temel Afet Bilinçlendirme" eğitimine belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda personel katıldı.

Etkinlikte, alanında uzman AKUT Vakfı eğitmenleri bilgilendirmelerde bulundu. Eğitimde; deprem, yangın ve sel gibi afet türleri öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış modelleri ve afet sonrasındaki ilk müdahale süreçleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitime katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, afet bilincinin kurum kültürü haline gelmesinin önemine değindi. Karagöz, afetlere dirençli bir kent oluşturmanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayarak, "Coğrafyamızın bir gerçeği olan afetlere karşı hazırlıklı olmak, bizim için bir tercih değil hayati bir zorunluluktur. Çalışma arkadaşlarımızın, olası bir afet anında panik yapmadan, hem kendisini hem de çevresini koruyacak doğru bilgiye sahip olmasını çok önemsiyoruz. Personelimizin yetkinliğini artıracak bu tür bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Deprem, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyesi Personeline 'Temel Afet Bilinci' Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:30:47. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Personeline "Temel Afet Bilinci" Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.