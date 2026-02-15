Nilüfer Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel "Operada Aşk" Konseri

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği "Operada Aşk" konseri, Uğur Mumcu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Aşkın evrensel dilini müziğin gücüyle sahneye taşıyan konser, dinleyicilere duygu yüklü bir akşam yaşattı.

Nilüfer Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla Uğur Mumcu Sahnesi'nde "Operada Aşk" konseri düzenledi. İtalyan, Fransız ve Rus romantizminin öne çıkan eserlerinin seslendirildiği gecede, uluslararası alanda tanınan soprano Bengisu Yaman Koyuncu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı tenor Emre Akkuş sahne alırken, sanatçılara piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Aşkın evrensel dilini operanın güçlü anlatımıyla sahneye taşıyan konserde, solo ve düet performanslar dinleyicilerden beğeni topladı. Uğur Mumcu Sahnesi'ni dolduran sanatseverler, Sevgililer Günü'nü klasik müziğin seçkin örnekleri eşliğinde kutladı.

Konser sonunda sanatçılara çiçek takdim edildi.