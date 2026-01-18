Nilüfer Belediyesi'nin "Dayanışma Sofrası" Modeli, Uluslararası Kamuoyunun Dikkatini Çekti

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve gıdaya adil erişimi sağlamak için kurduğu "Dayanışma Sofrası" modeli, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP), Nilüfer'in Kent Lokantaları'ndan Halk Kart'a uzanan kapsayıcı sosyal destek sistemini, "Sosyal ve Ekonomik Eşitlik" alanında dünyaya örnek proje olarak gösterdi.

Nilüfer Belediyesi, artan yoksulluk ve gelir eşitsizliğine karşı geliştirdiği bütüncül sosyal politika uygulamalarıyla küresel ölçekte ses getiren bir başarıya imza attı. Belediye tarafından hayata geçirilen ve "Nilüfer'in Dayanışma Sofrası" çatısı altında toplanan projeler, MUFPP tarafından 2025 yılı değerlendirmelerinde Kenya'nın Nairobi, Bolivya'nın La Paz ve Tayland'ın Bangkok kentleriyle birlikte özel olarak incelenerek referans gösterildi.

Entegre bir dayanışma ağı

Nilüfer'in uyguladığı modeli inceleyen uluslararası komite, projenin en güçlü yanı olarak "kısa vadeli yardımların ötesine geçmesini" gösterdi. Wageningen Ekonomik Araştırma Merkezi'nden uzmanların da yer aldığı değerlendirmede; Nilüfer'in sadece gıda dağıtmadığı, aynı zamanda dezavantajlı grupları kent hayatına entegre eden, insan onurunu koruyan ve toplumsal katılımı teşvik eden sürdürülebilir bir yapı kurduğu vurgulandı.

Hayatın her alanına dokunan çözümler

Dünyaya örnek gösterilen bu model, kentin farklı noktalarında ve dijital mecralarda eş zamanlı işleyen bir sistemden oluşuyor. Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişebilmesi için açılan Nilüfer Kent Lokantası ve Nilbel Kafeler, bu ağın en görünür yüzünü oluşturuyor. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi ise dayanışmayı hanelerin içine kadar taşıyor.

Modelin en dikkati çekici yönlerinden biri ise teknolojinin iyilik için kullanılması olarak öne çıkıyor. "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması üzerinden hayata geçirilen "Askıda Yemek" sistemi, bağışçı ile ihtiyaç sahiplerini dijital bir köprüde buluşturuyor. Uygulama sayesinde yardımlaşma süreci, kimliklerin ifşa edilmediği, alan elin veren eli görmediği insan onuruna yakışır bir hassasiyetle yürütülüyor.

Bu dijital sistemin yanı sıra Halk Kart uygulaması bin 250 ailenin gıda ihtiyacını karşılamasına olanak tanıyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında eğitimine ara verme riski taşıyan üniversite öğrencileri de unutulmuyor; sınav dönemlerinde kütüphanelerde yapılan ikramlar ve çorba dağıtım noktaları, gençlere hayati bir destek sağlıyor.