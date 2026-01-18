Nilüfer Belediyesi'nin "Dayanışma Sofrası" Modeli, Uluslararası Kamuoyunun Dikkatini Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediyesi'nin "Dayanışma Sofrası" Modeli, Uluslararası Kamuoyunun Dikkatini Çekti

18.01.2026 11:36  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin ekonomik krize karşı geliştirdiği 'Dayanışma Sofrası' modeli, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerek sosyal ve ekonomik eşitlik alanında örnek proje olarak gösterildi. Proje, dezavantajlı grupları topluma entegre eden sürdürülebilir yapısıyla öne çıkıyor.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve gıdaya adil erişimi sağlamak için kurduğu "Dayanışma Sofrası" modeli, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP), Nilüfer'in Kent Lokantaları'ndan Halk Kart'a uzanan kapsayıcı sosyal destek sistemini, "Sosyal ve Ekonomik Eşitlik" alanında dünyaya örnek proje olarak gösterdi.

Nilüfer Belediyesi, artan yoksulluk ve gelir eşitsizliğine karşı geliştirdiği bütüncül sosyal politika uygulamalarıyla küresel ölçekte ses getiren bir başarıya imza attı. Belediye tarafından hayata geçirilen ve "Nilüfer'in Dayanışma Sofrası" çatısı altında toplanan projeler, MUFPP tarafından 2025 yılı değerlendirmelerinde Kenya'nın Nairobi, Bolivya'nın La Paz ve Tayland'ın Bangkok kentleriyle birlikte özel olarak incelenerek referans gösterildi.

Entegre bir dayanışma ağı

Nilüfer'in uyguladığı modeli inceleyen uluslararası komite, projenin en güçlü yanı olarak "kısa vadeli yardımların ötesine geçmesini" gösterdi. Wageningen Ekonomik Araştırma Merkezi'nden uzmanların da yer aldığı değerlendirmede; Nilüfer'in sadece gıda dağıtmadığı, aynı zamanda dezavantajlı grupları kent hayatına entegre eden, insan onurunu koruyan ve toplumsal katılımı teşvik eden sürdürülebilir bir yapı kurduğu vurgulandı.

Hayatın her alanına dokunan çözümler

Dünyaya örnek gösterilen bu model, kentin farklı noktalarında ve dijital mecralarda eş zamanlı işleyen bir sistemden oluşuyor. Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişebilmesi için açılan Nilüfer Kent Lokantası ve Nilbel Kafeler, bu ağın en görünür yüzünü oluşturuyor. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi ise dayanışmayı hanelerin içine kadar taşıyor.

Modelin en dikkati çekici yönlerinden biri ise teknolojinin iyilik için kullanılması olarak öne çıkıyor. "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması üzerinden hayata geçirilen "Askıda Yemek" sistemi, bağışçı ile ihtiyaç sahiplerini dijital bir köprüde buluşturuyor. Uygulama sayesinde yardımlaşma süreci, kimliklerin ifşa edilmediği, alan elin veren eli görmediği insan onuruna yakışır bir hassasiyetle yürütülüyor.

Bu dijital sistemin yanı sıra Halk Kart uygulaması bin 250 ailenin gıda ihtiyacını karşılamasına olanak tanıyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında eğitimine ara verme riski taşıyan üniversite öğrencileri de unutulmuyor; sınav dönemlerinde kütüphanelerde yapılan ikramlar ve çorba dağıtım noktaları, gençlere hayati bir destek sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyesi'nin 'Dayanışma Sofrası' Modeli, Uluslararası Kamuoyunun Dikkatini Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 12:03:51. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nin "Dayanışma Sofrası" Modeli, Uluslararası Kamuoyunun Dikkatini Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.