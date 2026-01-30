Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Gıda Denetimi - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Gıda Denetimi

30.01.2026 11:55  Güncelleme: 13:09
Nilüfer Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdığını açıkladı. Başkan Şadi Özdemir, halk sağlığını korumak amacıyla yapılacak kontrollerin devam edeceğini vurguladı ve esnafın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerle birlikte sahaya inen Başkan Şadi Özdemir, halk sağlığının korunması adına kontrollerin devam edeceğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki gıda denetimlerini artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın, pastane, kafe ve restoranlara yönelik gerçekleştirilen kontrollere, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı.

Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren hijyen ve gıda güvenliği konularında hassasiyet gösteren belediye ekipleri, son olarak Gümüştepe Mahallesi'ndeki işletmeleri denetledi. Denetimlerde Özdemir'e, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de eşlik etti. İşletmelerin mutfak bölümlerine giren Özdemir, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, genel temizlik, personel hijyeni ve ruhsat durumu gibi hususları yerinde inceledi.

Denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, ilçede faaliyet gösteren 29 bin esnafın denetimlerinin vatandaşın yararı gözetilerek yapıldığını belirtti.

Özellikle Ramazan ayı öncesinde kontrollerin yoğunlaştığına dikkat çeken Özdemir, şunları söyledi:

"Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz iş yeri kontrollerini sürdürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle üretimlerin sağlıklı bir ortamda yapılıp yapılmadığını, ürünlerin güvenilirliğini ve saklama koşullarını titizlikle inceliyoruz. Tek bir amacımız var; o da Nilüferli hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya ve tüketime erişimini güvence altına almak. Vatandaşlarımızın çıkarı için denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz."

Özdemir, Nilüfer Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların Ramazan ayını huzur içinde geçirebilmeleri için ilçe genelindeki rutin ve ani denetimlere devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

