Nilüfer Belediyesi, Sahadaki Gücünü Yeni Yatırımlarla Artırıyor
Nilüfer Belediyesi, Sahadaki Gücünü Yeni Yatırımlarla Artırıyor

23.02.2026 13:55  Güncelleme: 14:27
Nilüfer Belediyesi, altyapı ve ulaşım hizmetlerini hızlandırmak amacıyla 4 iş makinesi ve 6 kamyonu hizmete sundu. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni yatırımlarla birlikte toplam araç parkının yüzde 30 büyüdüğünü açıkladı.

(BURSA) - Altyapı ve ulaşım hizmetlerini hızlandırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, 4 iş makinesi ve 6 kamyonu düzenlenen törenle araç filosuna kattı. Yeni yatırımla birlikte belediyenin araç parkı da yüzde 30 büyüdü. Törende konuşan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer'in sahadaki gücünü büyütüp, hizmet kapasitemizi güçlendiriyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki altyapı ve ulaşım hizmetlerini daha etkin, hızlı ve kesintisiz sürdürebilmek amacıyla araç filosunu genişletti. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle, yeni alınan 4 iş makinesi ve 6 kamyon hizmete sunuldu.

Törene Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Gerçek gücümüz sahada ortaya çıkıyor"

Özdemir, bir belediyenin asıl performansının şantiyede ve mahallelerdeki çalışmalarda belli olduğuna dikkati çekti. Sahadaki hizmet kapasitesini sürekli güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Özdemir, "Mevcut 20 iş makinesi ve 13 kamyonumuza ek olarak, 4 iş makinesi ve 6 kamyonu daha filomuza katıyoruz. Böylece iş makinesi sayımızı yüzde 20, kamyon sayımızı yüzde 46 artırıyor, toplam araç parkımızı yüzde 30 büyütmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarımızı daha verimli, ekonomik ve daha kontrollü kullanacağız"

Yeni araçlarla birlikte vatandaşın taleplerine ve olası sorunlara daha kısa sürede müdahale edeceklerini belirten Özdemir, yatırımın ekonomik avantajlarına da değinerek, "Bakım ve arıza durumlarında iş sürekliliğini kendi imkanlarımızla sağlayacağız. Dışarıdan hizmet alımına daha az ihtiyaç duyulacak, kaynaklarımızı daha verimli, ekonomik ve daha kontrollü kullanacağız" diye konuştu.

Saldız da alımın sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu belirterek, Nilüfer'in filosuna katılan yeni araçların, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki çalışmalarına da kolaylık ve destek sağlayacağını dile getirdi.

Tören, açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

