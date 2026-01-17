Nilüferli Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bere ve Atkı Ördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüferli Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bere ve Atkı Ördü

17.01.2026 12:21  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde' projesinde yaklaşık 200 kadın, film izlerken ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve yastık ördü. Projede, iyilik ve dayanışma vurgusu ön planda tutuldu.

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde" projesinde yaklaşık 200 kadın hem film izledi hem de Harmancık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve yastık ördü.

Nilüfer, örnek bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde "Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde" etkinliği Konak Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın eşi Melda Arıkan da salonda yerini aldı. Yaklaşık 200 gönüllü kadın "İyilik için ilmek atıyoruz" diyerek sinema koltuklarını doldurdu. Gönüllü kadınlar, sanatçı Adile Naşit'in hayatının konu alındığı "Adile" filmini izlerken, bir yandan da Harmancık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar ve dezavantajlı bireyler için atkı, bere ve kalpten yastıklar ördü. Film gösterimi sırasında, gönüllülerin örgü örebilmesi için salonun ışıkları da kapatılmadı.

"İyilik böyle çoğalıyor"

Projeye katkı sağlayan Nuray Özdemir, "Hayat bazen bizden büyük adımlar değil, küçük ama anlamlı dokunuşlar ister. Bir film izlemek, kısa bir yürüyüş yapmak gibi sıradan görünen anlarda bile, bir insanın hayatına dokunma imkanı sağlar. Bugün burada tam da bunu yapıyoruz" dedi. Adile filminin şefkati, emeği ve kalpten gelen sevgiyi hatırlatan bir hikaye olduğunu dile getiren Nuray Özdemir, "Biz de bu hikayeye, kendi ilmeklerimizle eşlik ediyoruz. Bugün örülen her atkı, her bere; Harmancık'taki çocuklara ve dezavantajlı bireylere yalnızca bir sıcaklık değil, 'yalnız değilsin' duygusunu taşıyacak. İyilik böyle çoğalıyor" diye konuştu. Özdemir, tüm gönüllülere, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'ne ve dayanışmaya ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Elif Kamacı Efe ise sadece örgü örmediklerini, kadın emeğinin yaratacağı farkındalığı da ortaya koyduklarını söyledi. Efe, 200 kadının emeğinin Harmancık'ta çocuklarla buluşacağını dile getirdi.

Etkinlikte, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın eşi Melda Arıkan'a da örgüden kalp hediye edildi. Film sonunda el emeği ürünler, çocuklar ve dezavantajlı bireylerle ulaştırılmak üzere sepetlere bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüferli Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bere ve Atkı Ördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:34:39. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüferli Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bere ve Atkı Ördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.