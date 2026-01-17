Nilüferli Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bere ve Atkı Ördü

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde" projesinde yaklaşık 200 kadın hem film izledi hem de Harmancık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve yastık ördü.

Nilüfer, örnek bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde "Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde" etkinliği Konak Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın eşi Melda Arıkan da salonda yerini aldı. Yaklaşık 200 gönüllü kadın "İyilik için ilmek atıyoruz" diyerek sinema koltuklarını doldurdu. Gönüllü kadınlar, sanatçı Adile Naşit'in hayatının konu alındığı "Adile" filmini izlerken, bir yandan da Harmancık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar ve dezavantajlı bireyler için atkı, bere ve kalpten yastıklar ördü. Film gösterimi sırasında, gönüllülerin örgü örebilmesi için salonun ışıkları da kapatılmadı.

"İyilik böyle çoğalıyor"

Projeye katkı sağlayan Nuray Özdemir, "Hayat bazen bizden büyük adımlar değil, küçük ama anlamlı dokunuşlar ister. Bir film izlemek, kısa bir yürüyüş yapmak gibi sıradan görünen anlarda bile, bir insanın hayatına dokunma imkanı sağlar. Bugün burada tam da bunu yapıyoruz" dedi. Adile filminin şefkati, emeği ve kalpten gelen sevgiyi hatırlatan bir hikaye olduğunu dile getiren Nuray Özdemir, "Biz de bu hikayeye, kendi ilmeklerimizle eşlik ediyoruz. Bugün örülen her atkı, her bere; Harmancık'taki çocuklara ve dezavantajlı bireylere yalnızca bir sıcaklık değil, 'yalnız değilsin' duygusunu taşıyacak. İyilik böyle çoğalıyor" diye konuştu. Özdemir, tüm gönüllülere, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'ne ve dayanışmaya ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Elif Kamacı Efe ise sadece örgü örmediklerini, kadın emeğinin yaratacağı farkındalığı da ortaya koyduklarını söyledi. Efe, 200 kadının emeğinin Harmancık'ta çocuklarla buluşacağını dile getirdi.

Etkinlikte, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın eşi Melda Arıkan'a da örgüden kalp hediye edildi. Film sonunda el emeği ürünler, çocuklar ve dezavantajlı bireylerle ulaştırılmak üzere sepetlere bırakıldı.