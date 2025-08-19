Nilüfer'de Orman Yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
