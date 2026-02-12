Nilüfer'de Orman Yangınlarına Dikkati Çeken Farkındalık Konseri - Son Dakika
Nilüfer'de Orman Yangınlarına Dikkati Çeken Farkındalık Konseri

12.02.2026 15:28  Güncelleme: 16:24
Nilüfer Belediyesi, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi iş birliğiyle düzenlenen konserde, orman yangınlarının tehditlerine dikkat çekildi. Yaklaşık 50 çocuğun sahne aldığı etkinlikte piyano resitalleri ve koro performanslarıyla renkli bir gösterim gerçekleştirildi.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, "Mavi Gezegen Piyano Farkındalık Konserleri"ne ev sahipliği yaptı. Orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil; yaşam alanlarını, anıları ve geleceği nasıl tehdit ettiğinin ifade edildiği konserde, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi öğrencileri sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi iş birliğiyle orman yangınlarına karşı farkındalık konseri düzenlendi. Çocukların sahne aldığı program, piyano ve koro performansı ile büyük beğeni topladı.

Salonun tamamen dolduğu etkinliğe Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Gökçe Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Meclis Üyesi Ata Erk Şanlı, Bilecik Belediyesi Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Bilen Gökten ile müze bağışçısı aileyi temsilen Fethiye Sanlıkol katıldı.

İki bölümden oluşan konserde yaklaşık 50 çocuk sahne alarak piyano resitalleri ve koro performanslarıyla yeteneklerini sergiledi.

Konserin sonunda konuşan Güney, çocukları performanslarından dolayı kutlayarak, "Güzel çocuklarımız bizlere çok etkileyici bir akşam yaşattı. Böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Doğaya duyduğumuz sevgiyi ritimlerimizle duyurmak istedik"

Subaşı ise Bilecik ve Lefkoşa'nın ardından Bursa'da çocuklarla bu yolculuğa devam etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Müzenin atmosferinden etkilendiğini belirten Subaşı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve ekibine teşekkürler etti. Projenin çıkış noktasından da bahseden Subaşı, "Sanat akademimiz uzun yıllardır devam ediyordu ancak son dönemde yaşadığımız olumsuz orman yangınları sonrası ekibimle birlikte 'Hadi bu ses çocuklardan yükselsin' dedik. Doğa anaya duyduğumuz sevgiyi ritimlerimizle ve o neşeli sesimizle duyurmak istedik" diye konuştu.

Elena Çekiç Music Academy sahibi Elena Çekiç ise Türkiye'nin her yaz karşılaştığı yangın sorununa sanat yoluyla dikkat çekmenin önemine değindi. Çekiç, "Çocukların bu projeye katılmasıyla aslında hep birlikte yeni bir nesil yetiştiriyoruz. Onlara doğaya ve hayata karşı doğru değerleri aşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

