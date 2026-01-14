Nilüfer'de Hpv Aşısı ve Tarama Yöntemleri Konuşuldu

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Buluşmaları'nda rahim ağzı kanseri, HPV aşısı ve tarama yöntemleri ele alındı. HPV taramasının önemine dikkat çekilen söyleşide, aşının koruyuculuğunun önemi vurgulandı.

Nilüfer'de düzenlenen Sağlık Buluşmaları kapsamında "Kadın Sağlığında Önlenebilir Bir Kanser: Rahim Ağzı Kanseri, HPV Aşısı ve Taramalar" söyleşisi gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Afşar Uncu yaptı. Söyleşiye BUÜ Kadın Hastalıkları Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Kemal Özerkan ve Doç. Dr. Yakup Yalçın konuşmacı olarak katıldı.

"HPV pozitif demek kanser demek değildir"

Doç Dr. Yakup Yalçın, serviks (rahim ağzı) kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu söyledi. Bu kanseri yapan en önemli etkenin HPV virüsü olduğunu dile getiren Yalçın, "Kanserin nedeni yüzde 99 bu virüstür. Bu yüzden de HPV'yi anlatmaya çalışıyoruz" dedi. KETEM'de 30 yaş üstü kadınlarda ücretsiz HPV taraması yapıldığının bilgisini veren Yalçın, "Bu tarama çok önemli. HPV pozitif demek kanser demek değildir. Virüs saptanırsa jinekologa yönlendiriliyor. Herhangi bir anormallik var mı ona bakılıyor. Virüs bir ağrı, kanama yapmıyor. Ancak taramalarda fark ediliyor. Yüzde 97'si 2 yıl içinde yok olabiliyor" diye konuştu.

Karşılaştığı vakalarda serviks kanserine yakalananların hepsinin sigara içtiğini belirten Yalçın, "Sigara içilmesi, immün sistem rahatsızlıkları gibi yan etkiler bulunduğunda vücuttan atılması zorlaşıyor" ifadelerini kullandı. Kansere yakalananların hemen hemen hepsinin hiç kontrole gelmeyen hastalar olduğuna dikkat çeken Yalçın, doktor takibinde olmanın önemini vurguladı.

"Taramalar, kanser riski taşıyan popülasyonu belirlememize yardımcı oluyor"

Prof. Dr. Kemal Özerkan ise aşının koruyuculuğunun yüksek olduğunu söyledi. Özellikle 9-14 yaş arası yapılan aşıların çok daha etkili olduğunu dile getiren Özerkan, "Aşı hem bağışıklığı hem de virüsün tekrar etmemesini sağlıyor" dedi. Tek başına HPV virüsünün kanser demek olmadığını anlatan Özerkan, "Taramalar, kanser riski taşıyan popülasyonu belirlememize yardımcı oluyor. Bu hastalar kontrol edilirse hastalığın önüne geçilir" diye konuştu.