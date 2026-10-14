Nilüfer rüşvet iddiası davasında 21 sanık yargılanıyor, Turgay Erdem tutuklu kaldı

Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turgay Erdem, bazı tutuksuz sanıklar ve başka dosyadan tutuklu sanık Şemsi O. ile taraf avukatları katıldı.

Turgay Erdem, savunmasında başkanlığı döneminde Nilüfer bölgesinde kentsel dönüşümün yoğun olduğunu, bu süreçte eşitsizlik ve mağduriyetleri gidermek adına sorumluluklar alarak bunları uyguladıklarını ifade etti.

Suç örgütü elebaşılığı iddiasına değinen Erdem, kendisine verilen idari yetkileri yasal çerçevede kullandığını belirterek, MASAK raporlarında da aleyhinde tespit bulunmadığını ileri sürdü.

Erdem, riskli bir hasta olduğunu ve yüzde 100 engel raporu olduğunu dile getirerek, sağlık durumu sebebiyle tahliyesine karar verilmesini istedi.

Savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasının, devam eden bu davayla birleştirilmesine yönelik taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerin reddine karar veren heyet, Turgay Erdem'in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşma aralık ayına ertelendi.

Soruşturma süreci

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile dönemin Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, iş insanı Mehmet Fatih Ç, Şemsi O, Fırat Y, Namık Ziya M, Ufuk T, Mehmet Ziya A, Serkan B, Ekrem P, Şener A, Berk O, Hulusi K, firma çalışanı Ersel Ç, mühendis Metin Yaşar Ç, Mustafa A. ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E.'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.