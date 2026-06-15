Nilüferler Alaçam'da Göz Kamaştırıyor

Samsun'un Alaçam ilçesindeki sulak alanlarda açan nilüferler, oluşturdukları manzarayla ilgi çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nın Alaçam ilçesi Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkisinde açan ve "lotus" olarak da bilinen nilüferler, su yüzeyini kapladı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla doğal yaşamın canlandığı bölgede açan nilüferler, deltada güzel görüntüler oluşturdu.

Dronla görüntülenen nilüferlerle kaplı alanlar, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu doğal yapısıyla bölgenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.