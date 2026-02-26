Nişaburek Makamında Konser - Son Dakika
Nişaburek Makamında Konser

Nişaburek Makamında Konser
26.02.2026 23:00
İstanbul'da Nişaburek makamında klasik fasıl ve solo eserler konseri düzenlendi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından düzenlenen "Nişaburek Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler" konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şair Vehbi'nin Surnamesi'nde, Sultan III. Ahmet'in şehzadeleri için 1720'de Okmeydanı'nda düzenlenen sünnet düğününü anlatırken söz ettiği ve Levni'nin minyatürlerinde tasvir ettiği bestekar, tamburi ve serhanende Enfi Hasan Ağa'nın nişaburek klasik faslı konserde icra edildi.

Konserde ayrıca Dimitri Kantemiroğlu'nun "Şuh-Meşreb Bir Zarif Nüktedandır Dilberim" bestesi ile Kassamzade Mehmet Efendi'nin "Nakış Yürük Semaisi" seslendirildi. Faslın saz eserleri Tamburi Küçük Osman Bey'e ait eserlerden oluştu.

Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı'nın üstlendiği konserin ikinci bölümünde ses sanatçısı Murat Irkılata solo eserler icra etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nişaburek Makamında Konser - Son Dakika

