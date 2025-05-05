Nisan 2025 Enflasyon Rakamları Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 3, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 olduğunu bildirdi.

TÜİK, Nisan 2025'e ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda, bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 36,09 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 36,09, ulaştırmada yüzde 22,76 ve konutta yüzde 74,07 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

Aylık değişimler ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01, ulaştırmada yüzde 3,80 ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) Nisan 2025 itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde de artış oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 36,81, aylık yüzde 3,10 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 yükseldi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 22,50, aylık yüzde 2,76 arttı

Yİ-ÜFE ise Nisan 2025'te bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 yükseldi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerindeki yıllık artış yüzde 22,65 oldu

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59, imalatta yüzde 22,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,45 ve su temininde yüzde 58,14 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde de ara malları yüzde 19,93, dayanıklı tüketim malları yüzde 31,74, dayanıksız tüketim malları yüzde 28,41, enerji yüzde 12 ve sermaye malları yüzde 25,20 arttı.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,85 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında da madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,47, imalatta yüzde 2,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,36 ve su temininde yüzde 2,01 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarından ara mallarında aylık artış yüzde 3,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78, enerjide yüzde 0,61 ve sermaye mallarında yüzde 3,69 oldu.