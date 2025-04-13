Nisan Ayazı Kayısıları Vurdu

Nisan ayazı kayısıyı etkiledi

SİVAS - Sivas'ta son günlerde etkili olan şiddetli soğuklar, kayısı ağaçlarını etkiledi. Zirai don nedeniyle kayısı rekoltesinde düşüş yaşanması bekleniyor.

Sivas'ta nisan ayında etkili olan kara kış, tarımsal anlamda da birçok olumsuzluklara neden oldu. Kentte kar yağışı etkili olurken Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında hava sıcaklığı da sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havadan kayısı ağaçları da etkilendi. Bir hafta önce çiçek açan ağaçlar zirai don sonrası bütün çiçeklerini döktü. Kasabada kayısı üreten çiftçiler, bu yıl kayısı rekoltesinde düşüş yaşanmasını bekliyorlar.

"Bu sene İç Anadolu'da kayısı bulamayacağız"

İç Anadolu'da bu sene kayısı rekoltesinin az olacağını belirten kayış üreticisi Fevzi Göksu, "Bütün kayısı ağaçlarımızı soğuk vurdu. Ağaçların üzerindeki bütün çiçekler kurudu, dökülüyor. Eğer her yerde ağaçların durumu bu şekilde ise bu sene İç Anadolu'da kayısı bulamayacağız. Hiçbir tane canlı çiçeğimiz kalmamış. Allah'tan gelene bir şey yapamıyoruz" şeklinde konuştu.