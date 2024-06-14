Nisan Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yüzde 2,2 Azaldı

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(ANKARA) - TÜİK'in verilerine göre, hizmet üretim endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre; hizmet üretim endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri, yüzde 2,1 azalırken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,2 arttı. Bunun yanında, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 9,6 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,5 azalma görülürken, idari ve destek hizmetleri de yüzde 1,7 azaldı.

Geçen yıla göre yüzde 2,3 arttı

Bunun yanı sıra, hizmet üretim endeksinde Nisan 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artış görüldü. Buna göre, aynı ayda bir önceki yıla göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,7, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 10,4 bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,0 artarken gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,8 azaldı. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 arttı.