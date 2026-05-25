Nisan'da Hidrolik Elektrik Üretiminde Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan'da Hidrolik Elektrik Üretiminde Rekor

25.05.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında hidrolik üretim 11,66 milyar kWh ile rekor kırdı, yenilenebilir enerji oranı %70,5 oldu.

TÜRKİYE'nin nisan ayına ilişkin hidrolik üretim değeri, 11,66 milyar kilovat saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece, nisan ayı elektrik üretiminin yüzde 41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; nisan ayında aylık toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovat saat olarak kayıtlara geçti. Nisan ayına ilişkin hidrolik üretim değeri, 11,66 milyar kilovat saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece, nisan ayı elektrik üretiminin yüzde 41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu.

YERLİ VE YENİLENEBİLİR ÜRETİM ZİRVE YAPTI

Hidrolikteki bu üretim artışı, yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazeledi. Geçen ay, yenilenebilir üretim değeri 19,85 milyar kilovat saat, yerli üretim değeri ise 23,35 milyar kilovat saat ile tüm zamanlardaki aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerlerine ulaştı. Bu veriler sonucunda yerli üretimin payı yüzde 83, yenilenebilir üretimin payı da yüzde 70,5 olarak kaydedildi. Geçen mart ayında 19,46 milyar kilovat saat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirilmişti. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmişti.

4 AYLIK VERİLERDE EN YÜKSEK DEĞERLER ELDE EDİLDİ

2026 yılının ilk 4 aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-30 Nisan dönemi) incelendiğinde de hidrolik kaynaklı elektrik üretim değeri 34,7 milyar kilovat saat ile tüm zamanların benzer dönemlerdeki en yüksek hidrolik üretim değerini oluşturdu. Ayrıca, ilk 4 aylık dönemdeki toplam yerli kaynaklı elektrik üretimi 83,43 milyar kilovat saatle, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi de 68,41 milyar kilovat saat ile tüm zamanlar içerisindeki benzer dönemlerde miktarsal olarak en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

'ENERJİMİZİ MİLLETİMİZİN REFAHINA DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Konuya ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle nisan ayında hidrolikten 11,66 milyar kilovat saat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,4'ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece, yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını da yüzde 70,5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Suyumuzu enerjiye, enerjimizi de milletimizin refahına dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan'da Hidrolik Elektrik Üretiminde Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:59:28. #7.12#
SON DAKİKA: Nisan'da Hidrolik Elektrik Üretiminde Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.