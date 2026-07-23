Nişan Töreninde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Nişan Töreninde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

23.07.2026 21:54
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Halfeti'deki nişan töreninde havaya ateş açan M.K., 2 kişiyi yaraladı; biri ağır durumda.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nişan töreninde silahla rastgele ateş açılması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yukarıgöklü Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan M.K. (58), silahla rastgele havaya ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu M.K.'nin ağabeyi A.K. (63) belinden, A.D. (66) ise omzundan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli M.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nişan Töreninde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

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