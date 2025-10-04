Nişanlısına Mesaj Atan Adam Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Nişanlısına Mesaj Atan Adam Hapis Cezası Aldı

Nişanlısına Mesaj Atan Adam Hapis Cezası Aldı
04.10.2025 11:49
Yargıtay, nişanlısına ısrarla mesaj atan sanığın 3 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanığa, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen üç ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı.

RAHATSIZ OLAN ESKİ NİŞANLI ŞİKAYETÇİ OLDU

Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

ÜÇ AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

